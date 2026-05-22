В Хабаровске вечером 22 мая начнут перекрывать центр из-за «ЗаБег.РФ»

Ограничения начнут вводить вечером 22 мая и продолжат 23 мая с утра.

Жителям и гостям Хабаровска стоит заранее спланировать маршруты: в центре города временно ограничат движение из-за проведения массового забега, — сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

Уже сегодня, 22 мая, с 19:00 на ряде улиц начнёт действовать запрет на парковку автомобилей. Основные ограничения движения транспорта введут 23 мая с 10:00.

Перекрытия затронут центральные улицы города, включая ключевые магистрали. Ограничения связаны с проведением спортивного мероприятия и будут действовать поэтапно в течение дня.

На время забега изменится и работа общественного транспорта — автобусы и троллейбусы будут направлены в объезд центральной части города по альтернативным маршрутам.

В администрации Хабаровска подчёркивают, что ограничения носят временный характер и вводятся для обеспечения безопасности участников массового спортивного события.

Жителям рекомендуют заранее учитывать изменения при планировании поездок в центр города.