Предприятие заплатит 150 тыс. рублей за травму ребёнка в Биробиджане

Суд удовлетворил иск прокуратуры в отношении предприятия, которое обязано выплатить компенсацию несовершеннолетней жительнице Биробиджана, получившей травму, сообщает прокуратура ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Инцидент произошёл 9 апреля 2025 года на улице Косникова в Биробиджане. На девочку 2018 года рождения упала входная дверь подъезда, в результате чего ребёнок получил закрытый перелом кости левой ноги. После происшествия пострадавшая проходила лечение и испытывала физические и нравственные страдания.
Прокуратура провела проверку по обращению законного представителя несовершеннолетней и обратилась в суд. Требования надзорного ведомства удовлетворены: предприятие обязано выплатить 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, а также оплатить штраф в размере 50 тыс. рублей за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя.
