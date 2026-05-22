Предприятие заплатит 150 тыс. рублей за травму ребёнка в Биробиджане

Инцидент произошёл 9 апреля 2025 года на улице Косникова в Биробиджане. На девочку 2018 года рождения упала входная дверь подъезда, в результате чего ребёнок получил закрытый перелом кости левой ноги. После происшествия пострадавшая проходила лечение и испытывала физические и нравственные страдания.