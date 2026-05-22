Предприятие заплатит 150 тыс. рублей за травму ребёнка в Биробиджане

На девочку 2018 года рождения упала входная дверь подъезда, в результате чего ребёнок получил закрытый перелом кости левой ноги.

Источник: Комсомольская правда

Суд удовлетворил иск прокуратуры в отношении предприятия, которое обязано выплатить компенсацию несовершеннолетней жительнице Биробиджана, получившей травму, сообщает прокуратура ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Инцидент произошёл 9 апреля 2025 года на улице Косникова в Биробиджане. На девочку 2018 года рождения упала входная дверь подъезда, в результате чего ребёнок получил закрытый перелом кости левой ноги. После происшествия пострадавшая проходила лечение и испытывала физические и нравственные страдания.

Прокуратура провела проверку по обращению законного представителя несовершеннолетней и обратилась в суд. Требования надзорного ведомства удовлетворены: предприятие обязано выплатить 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, а также оплатить штраф в размере 50 тыс. рублей за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя.

Почта: red.habkp@phkp.ru

Почта: red.habkp@phkp.ru