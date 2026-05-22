Собака съела ногу и лицо хозяина, пролежавшего мертвым два месяца

В октябре в России произошло смертельное нападение стаи собак. Животные набросились на ребенка под Красноярском. Собаки насмерть загрызли 10-летнего мальчика, а затем напали на еще одного человека, которому удалось отбиться. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о халатности, повлекшей смерть человека. Также в Сети появились кадры, на которых запечатлено нападение собак, распространились в социальных сетях.