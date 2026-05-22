Собака съела ногу и лицо хозяина, пролежавшего мертвым два месяца

В Великобритании собака провела два месяца в доме с останками хозяина и съела его ногу и лицо. Эту историю в четверг, 21 мая, рассказал бывший профессиональный уборщик мест преступлений Бен Джайлз в эфире YouTube подкаста LADbible Stories.
По его словам, первым его заказом была очистка дома на ферме в глухой местности. Когда он открыл дверь, из дома вылетел рой мух. Выяснилось, что хозяин дома умер два месяца назад, и его собака съела его ногу и обглодала лицо.
— Было тяжело осознать, что подобное произошло. Хотя собаки — лучшие друзья человека, такие ужасные вещи случаются, — поделился Джайлз.
В Германии в городе Лонне американский бульдог насмерть загрыз своего хозяина, тело которого впоследствии было обнаружено в канаве. По данным следствия, результаты вскрытия 33-летнего мужчины указывают на то, что он погиб в результате нападения собственного питомца. После трагедии собака оставалась рядом с телом.
В октябре в России произошло смертельное нападение стаи собак. Животные набросились на ребенка под Красноярском. Собаки насмерть загрызли 10-летнего мальчика, а затем напали на еще одного человека, которому удалось отбиться. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о халатности, повлекшей смерть человека. Также в Сети появились кадры, на которых запечатлено нападение собак, распространились в социальных сетях.