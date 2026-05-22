Красноярцев осудят за покупку махровых полотенец по цене картофеля и лука

Следователи красноярской полиции завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего и 43-летнего местных жителей. Как сообщили в пресс-службе краевого главка, мужчин обвиняют в краже махровых полотенец из гипермаркета. Весной прошлого года мужчины придумали, как можно за небольшую сумму купить махровые полотенца стоимостью почти 1 тысяча рублей каждое. Один из них в овощном отделе взвесил лука на 20 рублей, эту этикетку приклеили к полотенцам и дважды просканировали штрих-код на кассе самообслуживания. Вместо почти 2 тысяч рублей злоумышленники заплатили 40. Мужчины решили повторить эту процедуру: в том же магазине взвесили картофеля на 33 рубля, этикетки приклеили уже к трем полотенцам. Однако на выходе из магазина их остановили охранники и передали «бизнесменов» прибывшим сотрудникам полиции. Красноярцам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.