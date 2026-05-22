Будущие мамы из Красноярска делают зарядку на свежем воздухе

Старшая акушерка отделения патологии беременных Наталья Тарасова: «Наши зарядки направлены на то, чтобы улучшить кровообращение у беременных. Чтобы снизить риски гипоксии у малышей, чтобы были в балансе гормоны — беременности, наши, и гормоны щитовидной железы. Занятия на свежем воздухе разгружают эмоциональную систему. Мамочки становятся более контактными, у нас выстраиваются “цепочки доверия” между медработниками и пациентами. И это же здорово — зарядка на свежем воздухе».