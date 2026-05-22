Будущие мамы из Красноярска делают зарядку на свежем воздухе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском родильном доме № 4 снова проходят утренние зарядки на свежем воздухе для женщин, находящихся в стационаре. С наступлением теплой погоды занятия перенесли из помещений на улицу.

Проект запущен в отделении патологии беременности. Будущие мамы во время пребывания в роддоме не только получают медицинскую помощь, но и проходят подготовку к родам — физическую и психологическую. В распорядке дня также консультации специалистов, обучение грудному вскармливанию и творческие занятия.

Первое уличное занятие в этом сезоне провела акушерка Елена Васильева под наблюдением врача Юлии Макеевой. По словам специалистов, умеренная физическая активность при отсутствии противопоказаний помогает женщинам лучше подготовиться к родам и улучшает общее самочувствие.

Будущие мамы поддержали инициативу и с удовольствием выполнили упражнения на свежем воздухе, а после даже устроили небольшую фотосессию среди цветущих деревьев.

Старшая акушерка отделения патологии беременных Наталья Тарасова: «Наши зарядки направлены на то, чтобы улучшить кровообращение у беременных. Чтобы снизить риски гипоксии у малышей, чтобы были в балансе гормоны — беременности, наши, и гормоны щитовидной железы. Занятия на свежем воздухе разгружают эмоциональную систему. Мамочки становятся более контактными, у нас выстраиваются “цепочки доверия” между медработниками и пациентами. И это же здорово — зарядка на свежем воздухе».

В краевом минздраве отмечают, что роддом № 4, как и все учреждения родовспоможения края, реализует задачи национального проекта «Семья», создавая комфортные условия для поддержки беременных женщин, материнства и рождаемости, формирования бережного отношения к беременным.

