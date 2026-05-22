Новые автобусные маршруты откроются из Донбасса

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Теперь из ДНР можно будет доехать в Ингушетию, Краснодарский и Ставропольский край.
О пяти новых межрегиональных автобусных маршрутах сообщили в Минтрансе республики.
«В реестр межрегиональных перевозок внесены пять новых автобусных маршрутов, которые обеспечат транспортное сообщение ДНР с Республикой Ингушетия, Краснодарским и Ставропольским краями», — рассказали в ведомстве. Новые маршруты начнут работать в августе текущего года.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
