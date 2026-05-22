Новые автобусные маршруты откроются из Донбасса

«В реестр межрегиональных перевозок внесены пять новых автобусных маршрутов, которые обеспечат транспортное сообщение ДНР с Республикой Ингушетия, Краснодарским и Ставропольским краями», — рассказали в ведомстве. Новые маршруты начнут работать в августе текущего года.