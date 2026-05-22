«Наверняка считали, что папа договорился»: Сергей Жуков рассказал о будущем своих детей

Певец и звезда 90-х Сергей Жуков рассказал, что думает о будущих профессиях своих детей. Он отметил, что был бы рад, чтобы они продолжили творческую династию, но выбор остается за ними. Своими мыслями он поделился в разговоре с KP.RU.
В качестве примера он привел первую роль своей дочери Ники в сериале «Плакса». Он подчеркнул, что, вероятно, многие думали, что девочку взяли «по блату».
«Я сам себе задавал этот вопрос — и не один раз. Когда Нику утвердили на главную роль в “Плаксе”, некоторые наверняка считали, что папа зашел, договорился, заплатил. Но ни один нормальный режиссер и телеканал не поставит на главную роль бездарного ребенка — хоть ты золотом осыпь. Берут только тех, в кого верят. И это их достижение, а не мое», — резюмировал вокалист.
Ника снималась у других продюсеров. Энджел (сын Сергея Жукова — прим. ред.) играет в разных театральных постановках. Они увлечены актерской профессией, что нравится родителям.
