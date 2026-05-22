В Канаде проведут референдум: жители Альберты проголосуют по вопросу отделения от страны

В Канаде осенью пройдет референдум. Жители провинции Альберта проголосуют по вопросу отделения от страны. Так сообщила премьер провинции Альберта Даниэль Смит в видеообращении.
Она уточнила, что в ходе референдума у местных жителей спросят, хотят ли они отделения от Канады. В случае одобрения инициативы правительство Альберты начнет последующие юридические процедуры.
«Я попрошу наше правительство добавить дополнительный вопрос к ранее объявленному голосованию на референдуме 19 октября», — пообещала Даниэль Смит.
Между тем канадская семья Фейнстра нашла свой дом в России. Они перебрались в Нижегородскую область. Семья не выезжала из России в течение двух лет. Затем канадцы отправились в путешествие по США на автодоме.