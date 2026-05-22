"Авито": почти 60% россиян планируют подрабатывать летом

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Практически 60% россиян планируют найти подработку этим летом, свыше 40% опрошенных рассчитывают заработать до 30 тыс. рублей в месяц. Это следует из исследования «Авито Подработки» и «Авито Рекламы», которое есть в распоряжении ТАСС.
«В общей сложности 59% опрошенных либо уже подрабатывают на постоянной основе, либо планируют найти дополнительный заработок летом. Из них 20% точно будут искать подработку на этот период, 27% допускают такую возможность, а 12% подрабатывают круглый год, вне зависимости от сезона», — говорится в сообщении.
Самый популярный формат подработки у россиян — дополнительные задачи на основном месте работы (17%). Далее идут курьерская доставка, такси и перевозки (16%), бытовые услуги — ремонт, клининг, садовые работы (14%), склад и логистика (13%). Каждый 10-й рассматривает работу на открытом воздухе — озеленение, мойку окон и авто, следует из материалов исследования.
Указывается, 42% опрошенных рассчитывают заработать до 30 000 рублей в месяц, 31% — от 30 001 до 60 000 рублей, 10% — от 60 001 до 100 000 рублей, еще 5% — более 100 000 рублей.
Опрос проводился в мае 2026 года, участие принимали 10 тыс. россиян, говорится в исследовании.