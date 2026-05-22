В РФ планируют создать цифровых двойников для разработки лунной АЭС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая. /ТАСС/. Специалисты планируют создать цифровые двойники и модели при проектировании лунной базы на основе ядерной энергии. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Исследовательского центра имени М. В. Келдыша (входит в Роскосмос) Владимир Кошлаков.
«Что касается лунной базы на основе как раз ядерных источников энергии, здесь совместно с Курчатовским институтом и НПО им. С. А. Лавочкина также запланированы работы по созданию соответствующих цифровых двойников, цифровых моделей и расчетов, потому что у нас нет права на ошибку. Мы должны прилететь, поставить и быть уверены, что это работает. Без таких цифровых подходов это невозможно», — поделился он по итогам конференции «Цифровая индустрия промышленной России».
По его словам, по этом проекту специалистами запланирован целый комплекс работ с внедрением цифровых технологий в рамках нацпроекта «Космос» и федерального проекта «Атом».
Ранее президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявлял, что, по его мнению, российская атомная станция может быть поставлена на Луну через пять-семь лет. Ориентировочно, о таких же сроках в начале 2026 года говорил гендиректор НПО «Лавочкина» Василий Марфин, сообщивший, что для размещения на Луне атомной электростанции потребуется три пуска в 2033—2035 годах.