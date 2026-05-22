На Ямале вертолетами начали развозить школьников из тундры на летние каникулы домой

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Ямале стартовала ежегодная доставка школьников из числа коренных народов Севера к семьям в тундру на летний период. Всего на каникулы домой вернутся около 3,2 тысячи детей, обучающихся в школах-интернатах.