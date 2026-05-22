На Ямале вертолетами начали развозить школьников из тундры на летние каникулы домой

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Ямале стартовала ежегодная доставка школьников из числа коренных народов Севера к семьям в тундру на летний период. Всего на каникулы домой вернутся около 3,2 тысячи детей, обучающихся в школах-интернатах.
Первыми к родителям отправились ученики из Ямальского района. Маршруты полетов заранее спланированы с учетом расположения стойбищ, а каждую группу детей сопровождают опытные проводники, хорошо знающие местные условия.
Самая массовая отправка ожидается в Тазовском районе — туда вернутся около 800 школьников. Также детей доставят в Приуральский район, Пуровский район и Муравленко, сообщает ИА «Север-Пресс».
Выпускники 9-х и 11-х классов останутся в школах до завершения экзаменов. Обратная доставка детей в интернаты запланирована на конец августа перед началом нового учебного года.
Такие поездки позволяют детям не терять связь с традиционным образом жизни, родным языком и культурой.