Врач Мокрышева: ожирение в детстве повышает риски инфаркта во взрослом возрасте

Существует и вероятность инвалидизироваться уже после 30 лет, рассказала директор НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова.

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Дети, страдающие ожирением, во взрослом возрасте могут иметь диабет, повышенный риск инфарктов и инсульта, а также вероятность инвалидизироваться уже после 30 лет. Об этом рассказала ТАСС директор НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева.

Ранее она сообщала, что 80% детей с ожирением не имеют к нему наследственной предрасположенности.

«Эти 80% входят во взрослую жизнь, имея уже артериальную гипертензию, сахарный диабет, сосудистые нарушения, риск инфарктов, инсультов. И это те люди, которые проживут гораздо короче свою жизнь и будут уже инвалидизироваться лет с 30», — сказала эндокринолог.

Мокрышева отметила, что лишний вес дает тяжелую нагрузку не только на самого человека, но и на систему здравоохранения.