В музее «Хохловка» с 23 мая начнется сезон речных прогулок

Источник: Комсомольская правда

Пермский краеведческий музей сообщил о старте с 23 мая речных прогулок от пристани своего филиала в Хохловке. Гости архитектурно-этнографический музей отправятся по трем маршрутам.

В этом году увеличат количество речных рейсов. Их проведут не только в выходные или во время проведения фестивалей, но и в будние дни. Речные прогулки от музейного причала продлятся с мая по август пройдут на теплоходе «Юнга Прикамья».

Прогулки по Каме включат три маршрута: «От причала до причала», «На холмах и на воде», «Музейная бухта». Программы включат знакомство с историей памятников деревянного зодчества Прикамья, путешествие по водному маршруту от музейного причала.

Теплоходная прогулка по Камскому морю — возможность увидеть живописные берега и получить новые впечатления. Посмотреть расписание рейсов и купить билеты можно на сайте Пермского краеведческого музея. Прогулка продлится один час, стоимость билетов — от 390 до 1200 ₽