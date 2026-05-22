Миронов: вопросы ЕГЭ не должны выходить за рамки учебников

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Вопросы ЕГЭ должны полностью соответствовать содержанию школьной программы, чтобы родителям не приходилось тратить деньги на репетиторов. Такое мнение ТАСС выразил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Чтобы уравнять права жителей города и деревни, столицы и отдаленных регионов на получение высшего образования, для начала нужно привести в соответствие школьную программу с вопросами ЕГЭ. Они не должны выходить за рамки учебников. Иначе без помощи репетиторов экзамены не сдать, а у сельских жителей нет денег на оплату дополнительных занятий», — сказал депутат.
По его словам, наблюдается разница в возможностях между школьниками крупных городов и небольших населенных пунктов, поскольку для успешной сдачи ЕГЭ приходится нанимать репетиторов. Подготовка к ЕГЭ по одному предмету, продолжил парламентарий, «примерно стоит 450 тыс. рублей». «Два предмета — вот уже почти миллион. А если вы хотите четыре предмета, вот уже 2 млн. И понятно, что здесь кто бы что ни говорил, родители берут кредиты, залезают в долги. И получается тоже неравенство: если есть у родителей деньги, ребенок сдаст, нет денег — ничего не сдаст. Поэтому надо выравнивать [возможности]», — отметил Миронов.