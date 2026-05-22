Миронов: вопросы ЕГЭ не должны выходить за рамки учебников

По его словам, наблюдается разница в возможностях между школьниками крупных городов и небольших населенных пунктов, поскольку для успешной сдачи ЕГЭ приходится нанимать репетиторов. Подготовка к ЕГЭ по одному предмету, продолжил парламентарий, «примерно стоит 450 тыс. рублей». «Два предмета — вот уже почти миллион. А если вы хотите четыре предмета, вот уже 2 млн. И понятно, что здесь кто бы что ни говорил, родители берут кредиты, залезают в долги. И получается тоже неравенство: если есть у родителей деньги, ребенок сдаст, нет денег — ничего не сдаст. Поэтому надо выравнивать [возможности]», — отметил Миронов.