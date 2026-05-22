Юрий Слюсарь дал поручения по повышению качества обслуживания многоквартирных домов

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь собрал в правительстве руководителей управляющих организаций, ТСЖ, ресурсоснабжающих компаний и глав муниципалитетов на совещание по качеству обслуживания многоквартирных домов.
Новый руководитель Госжилинспекции Ростовской области Юлия Брюховецкая, назначенная на эту должность решением губернатора, обозначила актуальные требования к управляющим компаниям. Каждая жалоба жителей должна быть рассмотрена, и по ней должны приниматься реальные меры. Если реакции нет — последует проверка.
В ходе обсуждения представители УК поднимали вопросы о необходимости законодательных инициатив, обращений в федеральные министерства за методиками и обоснованием перечня работ. Отдельно управляющие компании жаловались на резкий рост налогов и затрат. Губернатор предложил изучить вопрос для выработки позиции в случае законодательной инициативы.
«Это наше общее дело. Давайте обсудим всё, что в наших силах, и попробуем решить на региональном уровне. А где нужно — выйдем на федеральный», — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Начальник административной инспекции Николай Копичка доложил, что за четыре месяца зафиксировано около 800 нарушений правил благоустройства. Одна из главных проблем — неуборка снега и неудовлетворительное содержание придомовых территорий. Губернатор подчеркнул, что главы муниципалитетов должны активнее включаться в эту работу и не оставлять её исключительно на откуп управляющим компаниям.
Среди других проблем, которые были обозначены, — фальсификации при голосованиях собственников, практика назначения управляющих компаний застройщиком для сокрытия недоделок, отсутствие отчётов о проведённых работах. Глава региона поручил Юлии Брюховецкой взять эти вопросы под личный контроль.
«Проблем в сфере управления многоквартирными домами очень много. Наша работа должна быть выстроена так, чтобы граждане получали качественные и бесперебойные услуги», — резюмировал губернатор.
Отдельно Юрий Слюсарь напомнил управляющим компаниям о необходимости оперативно реагировать на обращения жителей, в том числе в социальных сетях, и активнее переводить коммуникации в национальный мессенджер «Макс».
