Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Слюсарь дал поручения по повышению качества обслуживания многоквартирных домов

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь собрал в правительстве руководителей управляющих организаций, ТСЖ, ресурсоснабжающих компаний и глав муниципалитетов на совещание по качеству обслуживания многоквартирных домов.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь собрал в правительстве руководителей управляющих организаций, ТСЖ, ресурсоснабжающих компаний и глав муниципалитетов на совещание по качеству обслуживания многоквартирных домов.

Новый руководитель Госжилинспекции Ростовской области Юлия Брюховецкая, назначенная на эту должность решением губернатора, обозначила актуальные требования к управляющим компаниям. Каждая жалоба жителей должна быть рассмотрена, и по ней должны приниматься реальные меры. Если реакции нет — последует проверка.

В ходе обсуждения представители УК поднимали вопросы о необходимости законодательных инициатив, обращений в федеральные министерства за методиками и обоснованием перечня работ. Отдельно управляющие компании жаловались на резкий рост налогов и затрат. Губернатор предложил изучить вопрос для выработки позиции в случае законодательной инициативы.

«Это наше общее дело. Давайте обсудим всё, что в наших силах, и попробуем решить на региональном уровне. А где нужно — выйдем на федеральный», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Начальник административной инспекции Николай Копичка доложил, что за четыре месяца зафиксировано около 800 нарушений правил благоустройства. Одна из главных проблем — неуборка снега и неудовлетворительное содержание придомовых территорий. Губернатор подчеркнул, что главы муниципалитетов должны активнее включаться в эту работу и не оставлять её исключительно на откуп управляющим компаниям.

Среди других проблем, которые были обозначены, — фальсификации при голосованиях собственников, практика назначения управляющих компаний застройщиком для сокрытия недоделок, отсутствие отчётов о проведённых работах. Глава региона поручил Юлии Брюховецкой взять эти вопросы под личный контроль.

«Проблем в сфере управления многоквартирными домами очень много. Наша работа должна быть выстроена так, чтобы граждане получали качественные и бесперебойные услуги», — резюмировал губернатор.

Отдельно Юрий Слюсарь напомнил управляющим компаниям о необходимости оперативно реагировать на обращения жителей, в том числе в социальных сетях, и активнее переводить коммуникации в национальный мессенджер «Макс».

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше