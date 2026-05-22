Референдум об отделении от Канады пройдет в провинции Альберта

19 октября в провинции Альберта пройдет референдум по вопросу отделения от Канады. Об этом в четверг, 21 мая, сообщила премьер Даниэль Смит.

— На мой взгляд, сейчас не время терять надежду в нашей стране. Не тогда, когда мы так упорно и долго боролись и многого добились, — цитирует ее CBC.

У жителей спросят, должна ли Альберта оставаться частью Канады или правительству провинции стоит начать юридическую процедуру для проведения обязательного референдума о выходе из состава страны.

В декабре прошлого года также была одобрена гражданская петиция об отделении. Ее инициатором выступила организация Alberta Prosperity Project, которой нужно было собрать порядка 178 тысяч подписей.

Президент Финляндии Александр Стубб, в свою очередь, считает, что Евросоюзу придется на практике признать территориальные уступки Украины в пользу России.

Согласно данным Киевского международного института социологии, 60 процентов украинцев одобряют референдум о соглашении с Россией, которое включало бы «неопределенные территориальные уступки».

