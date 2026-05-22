План «Ковер» вновь действует в нижегородском аэропорту

Меры введены для обеспечения безопасности пассажиров.

Источник: Нижегородская правда

В аэропорту им. Чкалова в Нижнем Новгороде снова ввели ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения на полеты действуют в нижегородском аэропорту с вечера 21 мая. Меры приняты для обеспечения безопасности пассажиров. Сейчас с ними работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний.

Судя по онлайн-табло аэропорта, на вылет были задержаны авиарейсы в Анталью и Хургаду, а на прилет — самолеты из Хургады, Самары и Москвы.

