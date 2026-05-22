В Черемхове запретили купаться во всех водоемах города

Мэр Черемхово Вадим Семенов подписал постановление о запрете купания на всех водных объектах в границах города. Как сообщили КП-Иркутск в местной администрации, под ограничение попало озеро в районе Александровской площади и все искусственные водоемы на окраинах, которые образовались после работы угольных предприятий.