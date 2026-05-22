В Слюдянке благодаря прокуратуре сделали тротуар у спортивной школы

В Слюдянке после вмешательства прокуратуры оборудовали тротуар у спортивной школы. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства по Иркутской области.
Прокуратура Слюдянского района обнаружила, что на участке федеральной трассы Р-258 «Байкал» по улице Ленина вблизи спортивной школы отсутствовал тротуар, что нарушало требования ГОСТ. Надзорное ведомство внесло представление об устранении нарушений. В итоге к учреждению дополнительного образования оборудовали тротуар с ограждением от проезжей части.
Ранее в Иркутской области фирму оштрафовали за взятку на 1 млн рублей.