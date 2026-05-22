Приглашаем ростовчан на выставку «Здравствуй, страна героев, страна мечтателей, страна учёных!»

На выставке представлен и индустриальный пейзаж, очень характерный для того времени, с ритмом труб и различных цеховых построек, в которых художники видели мощь и силу своей страны. В картинах разных жанров отражались стороны жизни страны и её людей в советское время. Произведения очень позитивны и гармоничны, передают свойственную для того времени тенденцию атмосферы всеобщей активности и трудового энтузиазма людей. Художники показали счастливых советских граждан. Герои их картин трудились на заводах и фабриках, полях и фермах, стройках и транспорте, увлекались спортом, стремились к знаниям, вели активный образ жизни.