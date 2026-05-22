Приглашаем ростовчан на выставку «Здравствуй, страна героев, страна мечтателей, страна учёных!»

С 23 мая в Ростовском областном музее изобразительных искусств начинает работу выставка «Здравствуй, страна героев, страна мечтателей, страна учёных!». Она представляет изобразительное искусство СССР середины ХХ века. Взгляд человека на события в стране, на общий вектор стремлений народа к светлому будущему.

Произведения живописи, которые отталкивались от традиций русской школы конца XIX века с её интересом к пленэру, с точным рисунком, продуманной композицией. Портреты, которые с помощью атрибутов того или иного героя рассказывают о нём.

На выставке представлен и индустриальный пейзаж, очень характерный для того времени, с ритмом труб и различных цеховых построек, в которых художники видели мощь и силу своей страны. В картинах разных жанров отражались стороны жизни страны и её людей в советское время. Произведения очень позитивны и гармоничны, передают свойственную для того времени тенденцию атмосферы всеобщей активности и трудового энтузиазма людей. Художники показали счастливых советских граждан. Герои их картин трудились на заводах и фабриках, полях и фермах, стройках и транспорте, увлекались спортом, стремились к знаниям, вели активный образ жизни.

Выставка работает с 23 мая по 8 июня 2026 года.

Билеты можно приобрести в музее или на сайте, в том числе и по Пушкинской карте. Адрес: г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 60, тел. 266−45−14. Режим работы: каждый день, кроме вторника, с 10.00 до 18.00. Касса: с 10:00 до 17:30.