В Каменском районе 10-летняя велосипедистка попала под колеса ВАЗа

В хуторе Старая Станица Каменского района 10-летняя девочка на велосипеде пострадала в ДТП с легковым автомобилем. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла 21 мая около 20:50 на улице Буденного. По предварительным данным, школьница ехала по тротуару, однако не справилась с управлением и вылетела на проезжую часть прямо под колеса встречного ВАЗ-21100. За рулем легковушки находился 22-летний водитель.
В результате столкновения пострадала юная велосипедистка. О характере травм в ведомстве не сообщили, однако девочке потребовалась медицинская помощь.
Госавтоинспекция Ростовской области обратилась к родителям с призывом ежедневно напоминать детям о правилах безопасности на дорогах. В ведомстве подчеркнули: взрослые сами должны быть примером дисциплинированного поведения для юных участников движения.
