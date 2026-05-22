Пауэрбанк взорвался у девушки в Сургуте, когда она зашла в лифт дома

Весной в России изменили правила перевозки аккумуляторов в самолетах. Теперь на рейс можно брать только обычные пауэрбанки для смартфонов. Так, аккумуляторы можно провозить только в ручной клади, запрещено заряжать их на борту или сдавать в багаж.