Пауэрбанк взорвался у девушки в Сургуте, когда она зашла в лифт дома

Пауэрбанк взорвался в закрытом лифте в Сургуте, из-за чего девушка оказалась в запертой кабине полной дыма. ЧП произошло в многоквартирном доме на улице Крылова. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщил Telegram-канал Shot.
На опубликованных с камер видеонаблюдения кадрах видно, как девушка заходит в лифт, нажимает на кнопку, после чего двери закрываются. В этот момент в рюкзаке вспыхивает пауэрбанк.
— Оказавшись в ловушке, испуганная девушка сбросила сумку на пол и начала стучать по стенам. К счастью, в итоге двери открылись, и «пленница» смогла выбежать наружу. Никто не пострадал, — говорится в публикации.
В феврале произошел похожий случай: на борту самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний», который летел из Екатеринбурга в Стамбул, спустя 20 минут после взлета загорелся пауэрбанк, который лежал на соседнем свободном кресле рядом с владельцем.
Весной в России изменили правила перевозки аккумуляторов в самолетах. Теперь на рейс можно брать только обычные пауэрбанки для смартфонов. Так, аккумуляторы можно провозить только в ручной клади, запрещено заряжать их на борту или сдавать в багаж.