Самарцам напомнили о разрешенных продуктах на ЕГЭ

Рособрнадзор объяснил самарцам, какие продукты можно взять с собой на ЕГЭ.

Источник: Комсомольская правда

Приближается ответственная пора для 11-классников — сдача ЕГЭ. На экзамен можно брать с собой только ограниченный список предметов, в том числе продукты. Что именно разрешено, напомнили в Рособрнадзоре.

«Можно брать с собой на ЕГЭ необходимые лекарства, воду и шоколадку», — прокомментировала пресс-служба ведомства.

В Рособрнадзоре уточнили, что на обертке от шоколадки не должно быть никаких подсказок, а воду лучше брать негазированную.

Напомним, что ЕГЭ в Самарской области начнется с 1 июня. Ранее для самарских выпускников установили минимальные баллы, которые нужно набрать на экзамене.