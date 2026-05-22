Более 300 млн потратят на модернизацию отопления в домах Красноярского края

В 2026 году в Красноярске планируют перевести с печного отопления на автоматические твердотопливные котлы ещё более 350 частных домовладений. Из краевого и городского бюджетов на модернизацию направят 303 миллиона рублей, сообщили в министерстве экологии Красноярского края.
Как отметил министр экологии края Владимир Часовитин, по поручению губернатора при сборе заявок в первую очередь внимание уделяют малоимущим семьям, семьям с детьми и родственникам участников СВО.
Работы идут в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие». Главная цель — снизить объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Красноярска не менее чем на 20% к концу 2026 года.
С 2018 по 2025 год экологическую модернизацию прошли более 3800 домов. Благодаря этому выбросы сократились более чем на 151 тонну в год.
Ранее мы сообщали, что жителям Красноярского края меняют печи на котлы.