Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 300 млн потратят на модернизацию отопления в домах Красноярского края

На экологичное отопление переведут более 350 частных домов.

В 2026 году в Красноярске планируют перевести с печного отопления на автоматические твердотопливные котлы ещё более 350 частных домовладений. Из краевого и городского бюджетов на модернизацию направят 303 миллиона рублей, сообщили в министерстве экологии Красноярского края.

Как отметил министр экологии края Владимир Часовитин, по поручению губернатора при сборе заявок в первую очередь внимание уделяют малоимущим семьям, семьям с детьми и родственникам участников СВО.

Работы идут в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие». Главная цель — снизить объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Красноярска не менее чем на 20% к концу 2026 года.

С 2018 по 2025 год экологическую модернизацию прошли более 3800 домов. Благодаря этому выбросы сократились более чем на 151 тонну в год.

Ранее мы сообщали, что жителям Красноярского края меняют печи на котлы.