Более 300 млн потратят на модернизацию отопления в домах Красноярского края

В 2026 году в Красноярске планируют перевести с печного отопления на автоматические твердотопливные котлы ещё более 350 частных домовладений. Из краевого и городского бюджетов на модернизацию направят 303 миллиона рублей, сообщили в министерстве экологии Красноярского края.