Король Ближнего Востока. Как Роналду завоевал первый трофей с "Аль-Насром"

В четверг «Аль-Наср» одержал крупную победу над «Дамаком» (4:1) и впервые за семь лет стал чемпионом Саудовской Аравии по футболу. Вместе с командой успех праздновал лучший бомбардир в истории футбола португальский нападающий Криштиану Роналду, который сыграл ключевую роль в итоговом первом месте. ТАСС рассказывает, как форвард и «Аль-Наср» преодолели серию неудач.
Пребывание Роналду в Саудовской Аравии нельзя оценить однозначно. С одной стороны, 41-летний португалец продолжает штамповать голы, всего за несколько лет став лучшим бомбардиром в истории «Аль-Насра» (123 забитых мяча), с другой — нападающий с командой все никак не мог выиграть трофей, за исключением выставочного Кубка арабских чемпионов в 2023 году, малозначимого по статусу турнира. При этом до Роналду саудовский клуб регулярно брал титулы.
Но в четверг проклятие португальского форварда было снято: «Аль-Наср» разобрался на своем поле со скромным «Дамаком» в домашнем матче 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии и выиграл золотые медали национального первенства. Точку в поединке поставил именно Роналду, установив окончательный счет благодаря оформленному дублю во втором тайме.
Роналду завоевал 35-й трофей в карьере, предыдущий был аж пять лет назад, еще в составе итальянского «Ювентуса», который выиграл Кубок Италии в сезоне-2020/21. Черная полоса португальца явно затянулась, вместе с «Аль-Насром» он упустил 14 титулов, причем зачастую будучи в шаге от победы.
Годы неудач.
Переход Роналду в «Аль-Наср» оказал большое влияние на футбол в Саудовской Аравии, став катализатором массового отъезда европейских звезд в местный чемпионат. За один только 2023 год на Ближний Восток переехали обладатель Золотого мяча Карим Бензема, бывший полузащитник английского «Челси» Н’Голо Канте, футболист сборной Португалии Рубен Невеш, один из сильнейших игроков Африки Рияд Марез и другие. Их переманили к себе конкуренты «Аль-Насра», а в самом столичном клубе компанию Роналду составили Садио Мане и Отавио.
Деньги были у всех, поэтому явным фаворитом национальных соревнований «Аль-Наср» не являлся, что и подтвердили результаты. В сезоне-2022/23 команда финишировала второй в первенстве Саудовской Аравии, уступив чемпионство «Аль-Иттихаду». В национальном кубке «Аль-Наср» уверенно продвигался к решающему матчу, но неожиданно проиграл на стадии полуфинала команде «Аль-Вахда», занимавшей лишь 13-е место в лиге. Аналогичная участь постигла столичный клуб и в суперкубке, где также на полуфинальной стадии было зафиксировано поражение от «Аль-Иттихада». Вот так Роналду остался без трофеев в первом сезоне в Саудовской Аравии, и это было только началом печальной серии.
В сезоне-2023/24 «Аль-Наср» мог завоевать четыре титула, но везде пролетел мимо. В чемпионате борьба за первое место была безнадежной из-за доминирования «Аль-Хиляля», который одержал победу в 31 из 34 матчей и оторвался от «Аль-Насра» на 14 очков. В кубке страны команда с Роналду дошла до финала, где уступила все тому же «Аль-Хилялю». Соперник вел в счете до 88-й минуты, но столичный клуб сравнял и довел дело до серии пенальти. Роналду реализовал свой удар, однако трое его партнеров промахнулись. В суперкубке «Аль-Хиляль» также поставил подножку, выбив «Аль-Наср» в полуфинале, а в азиатской Лиге чемпионов команда Роналду на стадии четвертьфинала уступила в серии пенальти «Аль-Айну» из ОАЭ. И в этом матче Роналду забил свой 11-метровый, а трое его партнеров — нет.
Предыдущий сезон получился самым мрачным для португальского форварда в Саудовской Аравии. В чемпионате дела шли совсем плохо: «Аль-Наср» занял третье место и даже не получил путевку в элитный дивизион азиатской Лиги чемпионов. Команда квалифицировалась только в Лигу чемпионов — 2, второй по значимости клубный турнир в Азии, являющийся аналогом Лиги Европы. При этом в главном азиатском соревновании «Аль-Наср» остановился в шаге от решающего матча, в национальном кубке столичный клуб выбыл уже на стадии ⅛ финала, а в суперкубке банда Роналду вновь пострадал от «Аль-Хилаля».
Долгожданный прорыв.
После провального сезона-2024/25 в «Аль-Насре» произошли кардинальные изменения. С поста главного тренера был уволен Стефано Пиоли, на его место по приглашению Роналду пришел португальский специалист Жоржи Жезуш, ранее блиставший с «Бенфикой» и ставший главным творцом последних успехов «Аль-Хиляля».
Вместе с этим «Аль-Наср» активно поработал на трансферном рынке, подписав Жоау Феликса, Кингсли Комана и Иньиго Мартинеса. Намерения прервать черную полосу были серьезными, однако команда начала сезон с очередной упущенной возможности завоевать титул, проиграв в финале Суперкубка Саудовской Аравии «Аль-Ахли». Снова в серии пенальти, при этом «Аль-Наср» вел в счете до последних минут встречи и должен были решать все вопросы в основное время.
Выступление в национальном кубке также обернулось фиаско: команда выбыла еще на стадии ⅛ финала, что стало очередным ударом по амбициям. Зато в чемпионате «Аль-Наср» стартовал блестяще, сходу захватив первую строчку в таблице. В декабре случился спад, чем воспользовался «Аль-Хиляль», захватив лидерство, но «Аль-Наср» сумел переломить ситуацию в свою пользу, оформив серию из 20 побед в разных турнирах. Этот отрезок вывел их в финал второго дивизиона Лиги чемпионов и позволил вернуть себе первое место в чемпионате.
По ходу победной серии в «Аль-Насре» случился громкий конфликт. Роналду выразил резкое несогласие с трансфером Бензема в «Аль-Хиляль» и высказал мнение, что Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF), будучи владельцем обоих клубов, управляет ими по-разному. Португалец считал, что PIF специально затягивал зимние трансферы «Аль-Насра», стремясь сбалансировать свои инвестиции, но при этом беспрепятственно разрешил переход Бензема.
Вскоре после этих высказываний появилась информация, указывающая на задержки с выплатой зарплаты игрокам, что также стало причиной недовольства Роналду. В знак протеста он даже пропустил два матча чемпионата, которые «Аль-Наср» выиграл. Издание Record сообщало, что португалец рассматривал варианты продолжения карьеры в других клубах, однако вскоре напряженность между ним и руководством «Аль-Насра» спала, и стороны пришли к согласию.
В концовке сезона не обошлось без драмы. Когда казалось, что все в руках команды из Эр-Рияда, она сначала упустила шанс досрочно выиграть золото лиги Саудовской Аравии, лишившись победы в матче против главного преследователя, «Аль-Хиляля», на последних минутах, а затем проиграла очередной трофей, уступив в финале Лиги чемпионов — 2 японской «Гамбе». Но в чемпионате все закончилось хорошо.
В погоне за кубком мира и тысячным голом.
Роналду в текущем сезоне забил 30 голов за «Аль-Наср» в 37 матчах и не собирается останавливаться. Контракт с саудовским клубом действует еще год и высока вероятность, что до его истечения лучший бомбардир в истории футбола успеет достичь показателя в 1 000 голов за профессиональную карьеру.
После дубля в ворота «Дамака» на счету Роналду 973 мяча, нужно просто продолжать работать в том же духе и избежать серьезных травм. При этом форвард явно нацелен еще и на победу на предстоящем чемпионате мира в составе сборной Португалии, во что верится уже меньше, но и исключать такого сценария не стоит. Роналду — один из величайших футболистов в истории футбола, своим старанием и игрой он точно заслужил главный международный трофей.