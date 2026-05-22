В ЕАО автомобиль сбил 7 летнюю девочку на переходе

В селе Амурзет произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода: автомобиль «Дайхатсу Мове» сбил 7 летнюю девочку на нерегулируемом переходе. Прокуратура взяла ситуацию на контроль. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Авария случилась возле дома № 9 по улице Крупской. Водитель транспортного средства не уступил дорогу ребёнку, что привело к наезду. В результате девочка получила ушибы. Её жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба прокуратуры ЕАО.
Установлено, что водитель в момент происшествия находился в трезвом состоянии. По факту нарушения в отношении него составлен протокол по ст. 12.24 КоАП РФ.
Прокуратура проводит проверку для установления всех обстоятельств ДТП, включая причины и условия, способствовавшие происшествию. Ведомство также рассматривает возможность взыскания с виновника компенсации морального вреда в пользу пострадавшей девочки.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам:
Почта: red.habkp@phkp.ru