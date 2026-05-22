В России предлагают создавать комнаты матери и ребенка в вузах и библиотеках

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил расширить инфраструктуру поддержки молодых семей в России, в том числе создавая комнаты матери и ребенка и детские пространства в молодежных центрах, вузах и библиотеках.
«Сегодня мы были в молодежном центре в Смоленске — здесь созданы условия для молодых семей. Но так пока не в каждом центре. Вместе с Росмолодежью мы готовим стандарты, чтобы семейно ориентированная среда появлялась и в учреждениях молодежной политики, и в университетах, в библиотеках, чтобы везде было обязательное условие: создание небольшого детского пространства», — рассказал парламентарий ТАСС.
По его словам, в молодежном центре Смоленска уже оборудованы детская комната и комната матери и ребенка, а также работают специалисты, которые занимаются с детьми, пока родители учатся или участвуют в мероприятиях. Этот опыт участники совещания назвали примером для других регионов.