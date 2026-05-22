Вашингтон планирует ввести компенсационные пошлины на палладий из России

Власти США планируют установить компенсационные пошлины на импорт необработанного палладия из России. Соответствующее извещение в четверг, 21 мая, опубликовали на сайте Минторга страны.

В заявлении говорится, что производители этого металла получают субсидии, подпадающие под санкции США. Поэтому ввозимый в страну палладий будет облагаться пошлиной в размере 109,1 процента.

При этом только в 2024 году США импортировали из России около 27,6 тонны палладия. Тогда же сумма всех контрактов превысила 877 миллионов долларов.

Палладий является одним из самых редких элементов в земной коре. Благородный металл платиновой группы применяется при производстве катализаторов для автомобилей, в электронной промышленности.

Также США ввели повышенные пошлины на машины из ЕС до 25 процентов. Дональд Трамп подчеркнул, что тарифом не будут облагаться автомобили, произведенные европейскими компаниями в США.

Кроме того, 2 апреля президент США подписал документ о введении 100-процентных пошлин на импорт запатентованных фармацевтических препаратов для компаний, не заключивших соглашение со страной.

