В Хабаровском крае раненому бойцу СВО не давали выплату из-за формальности

В Комсомольске-на-Амуре участник специальной военной операции едва не остался без положенной выплаты только потому, что у него не было регистрации. Мужчина долгое время жил в городе, ушёл на фронт, получил ранение в зоне боевых действий, а когда вернулся и обратился за единовременной материальной помощью, получил отказ. Причина оказалась формальной — отсутствие штампа в паспорте.
Боец не стал мириться с такой несправедливостью и пошёл в прокуратуру. Надзорное ведомство быстро разобралось в ситуации и установило, что мужчина действительно длительное время проживал в Комсомольске-на-Амуре — а значит, имеет полное право на выплату, несмотря на отсутствие прописки.
Прокурор города обратилась в Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре с заявлением об установлении юридического факта проживания бойца на территории Хабаровского края. Суд встал на сторону прокуратуры и удовлетворил требования в полном объёме. Бюрократическую стену пробили, и справедливость восторжествовала.
В итоге участник СВО получил единовременную материальную помощь в размере 150 тысяч рублей. История лишний раз доказывает, что даже самая нелепая формальность может встать на пути у тех, кто рисковал жизнью за Родину, и прокуратура в таких случаях становится последним рубежом, где чиновничьи отписки разбиваются о закон.