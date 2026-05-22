В Левенцовке усилили работы по покосу сорной растительности

В Советском районе подрядная организация увеличила число косарей для ускорения темпов покоса сорной растительности на муниципальных территориях, в том числе в Левенцовке. Решение принято совместно с администрацией района в связи с обильными осадками и, как следствие, активным ростом травы.

Как сообщили в администрации Советского района, в рамках первого покоса до 15 мая сорную растительность косили вдоль дорог категорий «А» и «Б». Площадь покоса превысила 100 гектаров.

С 16 мая бригада косильщиков приступила к покосу на внутриквартальных территориях. В первую очередь траву скашивают вокруг детсадов, школ, больниц. Работы выполняются в 1, 3, 6 микрорайонах на улицах Ткачева, Еременко, Еляна, проспектах Жукова и Солженицына.

Отметим, что покос на внутриквартальных территориях стал возможен после внесения изменений в минувшем году в регламент работ по содержанию муниципальных территорий.

Кроме того, администрация Советского района сейчас прорабатывает вопрос с застройщиком об организации покоса на территории 5-го микрорайона в границах улиц Ткачева, Жданова, Еременко, проспекта Солженицына, которая находится у него в аренде.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.