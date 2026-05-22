Красноярские врачи удалили женщине редкую форму рака

В Красноярске хирурги федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России провели успешную операцию по удалению редкого злокачественного новообразования — опухоли Клацкина.
41-летняя женщина поступила в больницу в тяжелом состоянии с признаками механической желтухи и подозрением на опухоль желчных протоков. Нарушение оттока желчи из пораженного отдела печени привело к ее попаданию в кровь, что спровоцировало серьезное ухудшение здоровья. После госпитализации врачи провели обследование и уточнили диагноз — форма онкологии, поражающая желчные протоки в области их слияния.
Медики отмечают, что это заболевание встречается крайне редко — от 1 до 3 случаев на 100 тысяч человек в год. При этом его сложно выявить на ранних стадиях, потому что болезнь часто маскируется под другие патологии печени, поджелудочной железы и желчевыводящей системы и проявляет себя уже в виде осложнения, например, желтухой.
После обследования пациентки и оценки рисков медики приняли решение провести радикальную операцию, которая относится к категории очень сложных и может выполняться только в медучреждениях экспертного уровня.
«Для локализации опухоли с точностью до миллиметра мы привлекли к обследованию высококвалифицированных специалистов. Такая операция выполняется исключительно открытым способом, печень перемещается для хирургического доступа и практически выводится в рану, внутренние органы мобилизуются и отодвигаются. Мы удалили опухоль, пораженные протоки и значительный объем печени, выполнили сложную реконструкцию желчевыводящих протоков для максимального сохранения качества жизни пациента. Помимо того, что эти опухоли встречаются достаточно редко, они еще редко встречаются в том состоянии и распространении, когда мы можем выполнить радикальную операцию. В этом и есть уникальность случая», — рассказал врач-хирург-онколог ФСНКЦ ФМБА России Руслан Хлобыстин.
После операции состояние пациентки стабилизировалось. Так как жизненные показатели позволяют продолжить лечение амбулаторно, ее выписали под наблюдение хирурга по месту жительства.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.