Вампира-вегетарианца спасли неравнодушные жители столицы

В Москве из квартиры сбежал нильский крылан — вид летучей мыши, который питается исключительно фруктами.

Нильский крылан по кличке Марс спокойно жил полтора года в квартире у своей хозяйки на Очаковском шоссе в Москве, но однажды смог выбраться из клетки и вылетел в окно. После долгих поисков эту летучую мышь нашли неравнодушные москвичи и вернули хозяйке, пишет 360.ru.

«Оказалось, что незадолго до этого он летал на аллее от дома к дому, чем пугал прохожих. Те вызвали специалистов по рукокрылым, но поймать Марса не удалось, он улетел в сторону стройки», — рассказала владелица крылана.

Спустя время Марса заметили возле мусорных баков и смогли поймать с помощью картонной коробки. Сейчас крылан уже дома. Как отметила его хозяйка, в отличие от летучих мышей, двухлетний Марс он питается только фруктами.