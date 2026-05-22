Вампира-вегетарианца спасли неравнодушные жители столицы

Нильский крылан по кличке Марс спокойно жил полтора года в квартире у своей хозяйки на Очаковском шоссе в Москве, но однажды смог выбраться из клетки и вылетел в окно. После долгих поисков эту летучую мышь нашли неравнодушные москвичи и вернули хозяйке, пишет 360.ru.
«Оказалось, что незадолго до этого он летал на аллее от дома к дому, чем пугал прохожих. Те вызвали специалистов по рукокрылым, но поймать Марса не удалось, он улетел в сторону стройки», — рассказала владелица крылана.
Спустя время Марса заметили возле мусорных баков и смогли поймать с помощью картонной коробки. Сейчас крылан уже дома. Как отметила его хозяйка, в отличие от летучих мышей, двухлетний Марс он питается только фруктами.