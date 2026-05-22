Гипертоники смогут выбирать лекарства — бесплатно или с доплатой

Министерство здравоохранения подготовило поправки в правила осуществления сооплаты, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В частности, предусматривается обеспечение лекарственными средствами пациентов с артериальной гипертензией с применением механизма сооплаты.

Пациенту предоставляется право выбора способа получения лекарственных средств:

  • бесплатно по рецепту через медицинскую организацию первичной медико-санитарной помощи;

  • с доплатой — через частную аптечную сеть с возможностью выбора производителя лекарственного препарата.

В Минздраве отмечают, что реализация проекта позволит:

  • расширить доступ пациентов к лекарственным средствам, в том числе к ранее недоступным препаратам;

  • обеспечить возможность выбора между оригинальными лекарственными средствами и дженериками;

  • повысить удовлетворенность пациентов за счет гибкости механизма лекарственного обеспечения;

  • повысить конкурентоспособность и качество сервиса в аптечных сетях.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 8 июня.