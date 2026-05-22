В Пади Грязнуха высадили молодые ели

Организатором выступило АО «БТИ г. Иркутска» при поддержке МКУ «Городская среда».
«Мы решили приурочить акцию к общегородскому субботнику и профессиональному празднику. 21 мая исполняется 99 лет нашей службе. Хотим, чтобы Иркутск был еще красивее и лучше. Специалисты “Городской среды” помогли нам подобрать саженцы, рассказали, как их правильно посадить, контролировали весь процесс, — рассказал директор АО “БТИ г. Иркутска” Константин Халиманчик. — Очень надеюсь, что все приживется. Будем ездить, следить, поливать при необходимости».
Как сообщает пресс-служба администрации города, на территории высадили 11 елей: три голубые и восемь обыкновенных.
«В прошлом году по проекту “Есть решение” партии “Единая Россия” мы установили здесь детскую площадку. Озеленение стало бы хорошим продолжением благоустройства. Поэтому, когда к нам обратилось руководство БТИ с вопросом, где можно провести акции, мы предложили им это место», — рассказала начальник отдела благоустройства и озеленения МКУ «Городская среда» Анастасия Исупова.