В Хабаровске с 12 июня пройдёт II Фестиваль новой музыки

С 14 по 17 июня состоится творческая лаборатория «Музыка в процессе». На площадке студии телеканала «Хабаровск» запланированы дискуссии с журналистами, композиторами, музыкантами и дирижерами. Также с 12 июня в фойе второго этажа филармонии откроется фондовая выставка «Студия». Здесь желающие смогут познакомиться с архивными материалами и документами из фондов Музея Скрябина, Союза композиторов России, фирмы «Мелодия», Российского национального музея музыки и других государственных архивов и частных коллекций. Мероприятие продлится также до 18 июня. Выставку посвятят 60-летию со дня создания Московской экспериментальной студии электронной музыки.