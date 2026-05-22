В Хабаровске с 12 июня пройдёт II Фестиваль новой музыки

В Хабаровской краевой филармонии 12 июня 2026 года стартует II Фестиваль новой музыки. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», мероприятие продлится неделю.
За это время на сцене филармонии выступят свыше 100 музыкантов, дирижеров и композиторов со всей страны. Художественным руководителем фестиваля стал композитор-резидент Хабаровской краевой филармонии Денис Хоров.
Программа рассчитана на каждый день. Так, на дальневосточной сцене 12 июня пройдет открытие фестиваля под названием «Новый календарь», 14 июня ведущие исполнители выступят с детской премьерой «Тайна трех миров», а 16 и 17 июня — с программами «Новое. Лицом к лицу» и «Новая музыка на воде» соответственно.
Логическим завершением станет музыкальное представление 18 июня. Помимо этого, 13 и 14 июня в камерном зале филармонии в рамках проекта Союза композиторов России «Композиторские читки» пройдут дискуссионные сессии и лекции.
— В формате живых «читок» молодые авторы познакомят публику и профессионалов с новыми сочинениями: музыканты разучат партитуры, обсудят исполнительские приемы и выразительные возможности инструментов, — рассказали в Хабаровской краевой филармонии.
С 14 по 17 июня состоится творческая лаборатория «Музыка в процессе». На площадке студии телеканала «Хабаровск» запланированы дискуссии с журналистами, композиторами, музыкантами и дирижерами. Также с 12 июня в фойе второго этажа филармонии откроется фондовая выставка «Студия». Здесь желающие смогут познакомиться с архивными материалами и документами из фондов Музея Скрябина, Союза композиторов России, фирмы «Мелодия», Российского национального музея музыки и других государственных архивов и частных коллекций. Мероприятие продлится также до 18 июня. Выставку посвятят 60-летию со дня создания Московской экспериментальной студии электронной музыки.
Как отметили в Хабаровской краевой филармонии, эта студия стала первой в России, которая принесла в страну электронную музыку. В ее стенах, например, создали композиции к таким фильмам Андрея Тарковского, как «Солярис», «Сталкер» и «Зеркало».
«Выставочный проект “Студия” — это возможность заново открыть пространство, где зарождалась отечественная электронная музыка, и услышать голос эпохи, в которой звук стал территорией художественного эксперимента», — подчеркнули в филармонии.