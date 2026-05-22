Сотни людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 22 мая

Отключения света в Ростове на 22 мая затронут десятки улиц и сотни жителей. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в пятницу не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— база отдыха Часового завода;
— база отдыха «Чайка»;
— база отдыха «Восход»;
— база отдыха «Вектор»;
— закрытое акционерное общество «Полет»;
— проспект Космонавтов, 25, 25/1, 27, 27/2, 27/3, 27/6, 29, 29/1, 29/2.
С 9:00 до 16:00 отключения пройдут по адресам:
— улица Амбулаторная, 95−115;
— улица Деревянко, 44, 11−27, 18−28;
— улица Демьяна Бедного, 26−32;
— улица Подгорная, 1−39 и 2−20;
— переулок Саперный спуск, 31−51 и 50−54.
