Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотни людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 22 мая

Энергетики сообщили адреса, где в Ростове в пятницу не будет света.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 22 мая затронут десятки улиц и сотни жителей. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в пятницу не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— база отдыха Часового завода;

— база отдыха «Чайка»;

— база отдыха «Восход»;

— база отдыха «Вектор»;

— закрытое акционерное общество «Полет»;

— проспект Космонавтов, 25, 25/1, 27, 27/2, 27/3, 27/6, 29, 29/1, 29/2.

С 9:00 до 16:00 отключения пройдут по адресам:

— улица Амбулаторная, 95−115;

— улица Деревянко, 44, 11−27, 18−28;

— улица Демьяна Бедного, 26−32;

— улица Подгорная, 1−39 и 2−20;

— переулок Саперный спуск, 31−51 и 50−54.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.