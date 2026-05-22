Житель Хабаровского края рубил лес без разрешения

Сотрудники полиции Комсомольского района задержали мужчину за незаконную рубку лесных насаждений. Подозреваемый — 57 летний местный житель — спилил 20 деревьев без разрешительных документов, сообщает полиция Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Инцидент произошёл в Комсомольском районе. Мужчина осуществил рубку 20 берёз и осин, не имея соответствующих разрешений на заготовку древесины. По его словам, спиленные деревья он планировал использовать для отопления собственного дома.
Правоохранительные органы изъяли у подозреваемого спиленные деревья и бензопилу. Возбуждено уголовное дело. Мерой пресечения для задержанного стала подписка о невыезде и надлежащем поведении.
