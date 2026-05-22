Дождь и похолодание прогнозируют синоптики в Нижнем Новгороде в выходные

В выходные 23 и 24 мая в Нижний Новгород придет прохладная погода и дожди после аномальной жары. Такие данные опубликовал сервис Яндекс Погода.
В субботу, 23 мая, днем температура воздуха составит +26 градусов и начнется небольшой дождь. Ожидается ветер скоростью 5 м/с. Дождь будет идти до конца дня, к вечеру похолодает до +20 градусов.
Воскресенье, 24 мая, пройдет без осадков. Днем будет облачно, а столбики термометров покажут +22 градуса. Скорость ветра снова составит 5 м/с. Вечером облака рассеются, а температура упадет до +19 градусов.
Тем временем в Волгоградской области 22 мая ожидается теплая погода без осадков, сообщает Волгоградская правда.
