В Иркутске определили 16 финалистов фестиваля-конкурса «БабрАрт»

Из 50 миниатюрных фигур, расписанных художниками, экспертный совет выбрал 16, сообщает пресс-служба администрации города.
В состав жюри вошли советник мэра Иркутска Инга Корочкина, руководитель АНО «Клуб Молодых Архитекторов» Роман Малинович, архитекторы Антон Жуков и Сергей Демков, ведущий дизайнер студии «Цеппелин» Наталья Кондратьева, директор ЦДТ «Пирамида» Наталья Ремизова и представители партнеров фестиваля.
«Спасибо большое организаторам за то, что пригласили меня в жюри этого замечательного конкурса. Все представленные работы очень достойные, что усложнило нам задачу. Было много дискуссий и споров, но нам удалось прийти к единому мнению, — отметил Антон Жуков. — Всем финалистам желаю удачи. Уверен, что эти объекты станут украшением нашего города».
«Удивлен тому, как бумажные эскизы превратились в объемные фигуры. Произошла сказочная трансформация. Скрупулезная, грамотная работа проведена каждым участником. Я под большим впечатлением», — сказал Сергей Демков.
Авторам 16 лучших работ вместе с художниками предстоит перенести изображения на большие полигональные фигуры бабров. Воплощать свои идеи в жизнь они будут с 1 по 5 июня на Нижней набережной при благоприятных погодных условиях. Иркутян приглашают стать свидетелями этого творческого процесса.
«Финалистами стали участники разного возраста и сфер деятельности: есть и совсем юные художники, и профессионалы, много лет занимающиеся искусством. В работах используются различные техники. Уверен, что иркутяне и гости нашего города будут приятно удивлены тем, что получится в итоге», — подчеркнул Роман Малинович.
6 июня, в день 365-летия Иркутска, на Нижней набережной состоится финал фестиваля-конкурса «БабрАрт». Жюри предстоит выбрать трех победителей, а жителям столицы региона — своего фаворита, который получит приз зрительских симпатий.