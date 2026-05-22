40 дней в коме боролся с темными силами: Арман Давлетяров рассказал мистическую историю

«Многое из того разговора осталось у меня в памяти. Но особенно запомнились его слова: “Когда человек матерится, злится, живет в постоянном негативе — он будто сам дает силу всему темному вокруг себя”. Тогда я воспринял это просто как историю. А сегодня все чаще думаю: может, он хотел предупредить не только меня. Потому что мы реально часто не замечаем, как меняемся. Становимся раздраженными, нервными, злыми. Начинаем спокойно относиться к мату, агрессии, неуважению друг к другу. И потом это уже кажется обычной жизнью. И в какой-то момент понимаешь: самая сложная борьба вообще не за деньги и не за успех. А за то, чтобы не потерять себя. Чтобы внутри совсем не исчезло что-то человеческое. Чтобы не жить все время в негативе. Чтобы не дойти до состояния, когда тебе уже все равно, что ты говоришь и как живешь…» — делает вывод из этой истории Давлетяров.