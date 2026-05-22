Макгрегор отметил, что атаки на Россию совершаются через страны Балтии или Румынию по Черному морю. Он назвал очень опасной ситуацию, когда во главе дипломатии ЕС стоит эстонский политик Кая Каллас.
«Это абсурд!», — подчеркнул экс-советник, комментируя выбор эстонского политика на пост министра иностранных дел ЕС.
По словам военного, Россия никак не угрожает европейским странам, но их агрессивные действия, испытывающие терпение Москвы, рискуют повлечь соразмерный ответ.
«В какой-то момент русские могут потерять терпение», — предупредил Макгрегор.
19 мая Служба внешней разведки России (СВР) сообщила, что украинское командование готовит серию новых террористических ударов по тыловым регионам РФ. Для сокращения времени подлета Киев намерен запускать беспилотники с территории прибалтийских государств. Вскоре Каллас заявила, что страны Балтии якобы не разрешали Украине использовать свое воздушное пространство для ударов по российской территории. Однако никакие доказательства она не привела.
Как писал KP.RU, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблема пролета дронов из Прибалтики существует, и военные уже формулируют необходимую реакцию Москвы. Постпред РФ при ООН Василий Небензя прежде предупредил, что ответ России будет неизбежен в случае запуска украинских беспилотников с территории стран Прибалтики.