В Красноярском крае 40 школ, где 11 класс оканчивает единственный выпускник

В небольших населенных пунктах Красноярского края есть школы, где из 11-го класса выпускается всего один человек. Таких школ в регионе в этом году 40. Рекордное число 11-классников выпускает красноярская школа № 150, ее оканчивают 300 человек. Всего в регионе одиннадцатые классы заканчивают более 15 тысяч ребят, девятые — почти 36 тысяч. Для сравнения, в 2025 году из 11-х классов выпустилось 14 100 человек, из девятых — 36 440. Напомним, последние звонки в школах региона прозвучат во вторник, 26 мая. Полиция в этот день традиционно усилит меры безопасности. В частности, в городах будет организовано дежурство возле школ.