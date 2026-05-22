Итальянские корни. Что связывает Нижегородский кремль с Ломбардией

О том, что каменный кремль в Нижнем Новгороде в начале XVI века построил итальянский архитектор Пьетро Франческо, знают многие. Но не всем известно о том, что у каменной крепости много уникальных черт даже в масштабах Европы. Правда ли, что в создании кремля на Волге участвовал сам Леонардо да Винчи? Как отец Ивана Грозного изменил изначальный проект кремля? Об этом и многом другом — в материале nn.aif.ru.
То ли Пьетро, то ли Пётр.
Почему же архитектор с севера Италии Пьетро Франческо, или, как его прозвали на Руси, Пётр Фрязин, однажды приехал в Нижний Новгород, чтобы возвести здесь каменный кремль вместо деревянного? В первую очередь, потому что город 331 год был пограничным — восточным форпостом Руси, объясняет экскурсовод, журналист, автор книги «Итальянский кремль в Нижнем Новгороде» (12+) Светлана Высоцкая.
Именно на севере Италии в те времена работали лучшие архитекторы и инженеры, создавая оборонные сооружения. Но можно сказать, что сначала они потренировались строить такие крепости в Италии, а потом во всю мощь разошлись на Руси.
Московский кремль считается самой большой крепостью в Европе по площади территории и периметру стен. На втором месте — Нижегородский кремль. И только эти две крепости в России принято называть «итальянскими». «Я впервые услышала об этом в 2011 году в путешествии по Ломбардии в компании московских искусствоведов. Мы увидели немало североитальянских замков и крепостей, в том числе прототип Московского Кремля (как считают исследователи) — замок Сфорца в Милане», — вспоминает Светлана Высоцкая.
Была и ещё одна причина, почему итальянец Пьетро Франческо приехал строить в Нижний. Своих инженеров и архитекторов на Руси тогда просто не было. Столетия монголо-татарского ига давали о себе знать. Но были первоклассные каменщики из Пскова, которые и возводили почти все кремли.
Итальянских архитекторов на Русь пригласил ещё царь Иван III по совету своей второй жены, греческой царевны Софьи Палеолог. Его сын Василий III, отец Ивана Грозного, решил, что в Нижнем Новгороде нужен свой каменный кремль, и отправил туда приехавшего «на заработки» в Россию архитектора Пьетро Франческо.
Тот прибыл в город в 1508 году и взялся за дело. «У исследователей нет единого мнения, когда каменный кремль завершили — в 1514-м или в 1515 году? В летописях не упоминается точной даты, — добавляет Светлана Высоцкая. — Однако есть сведения, что в 1514 году бригада псковичей-каменщиков, возводившая крепость в Нижнем, отбыла строить уже Тульский кремль. Они же потом строили и Казанский кремль. То есть Нижегородский кремль могли построить всего за шесть лет».
Перепад высот и выдвинутые башни.
В чём же уникальность Нижегородского кремля в масштабах Европы?
Во-первых, ни одна крепость Европы не стоит на таком перепаде высот. В летописях отражено, что в 1509 году в Нижний Новгород посмотреть на ход строительства кремля приехал сам Василий III. «Напомню, что город на тот момент был пограничным. Вероятно, большинство его жителей работали на нижнем посаде, у рек, — рассказывает Светлана Высоцкая. — Василий III, стоя наверху, молвил: “Стены надо добавить вниз”. Это было необходимо, чтобы через две квадратные башни, с воротами, люди с нижнего посада могли укрыться за кремлевскими стенами в случае набега врага».
Пьетро Франческо выполнил наказ государя и, по сути, как человек, приехавший из горной страны, укротил наш подвижный, оползневый ландшафт. В начале XVII века, через сто лет после окончания строительства, кремль был мощной крепостью с замкнутыми стенами без проломов и провалов. Враги понимали: взять такую мощь им не под силу. Благодаря «итальянскому» кремлю Нижний Новгород стал оплотом безопасности и стабильности.
«На экскурсиях, когда мы выходим в арку над фуникулёром, я часто говорю туристам: “Оцените гениальность Пьетро Франческо: вот справа стена стоит на склоне 510 лет, а слева оползень три года назад случился, и его последствия долго ликвидировали, — продолжает Светлана Высоцкая. — Когда я рассказываю об уникальности нижегородского фуникулёра, то напоминаю, что наши предки вырезали для его тоннеля под землёй пятиметровый белокаменный фундамент кремля. И всё это держится до сих пор!”.
Ещё одна уникальная черта Нижегородского кремля — все его башни изначально были выдвинуты наружу. Это позволяло осуществлять фланкирующий перекрёстный огонь от башни к башне снаружи вдоль стен, что опять же говорит об архитектурном гении Пьетро Франческо.
У вынесенных наружу башен были важны боковые фасады с четырьмя ярусами бойниц, а прямые стены-грани между башнями обеспечивали отсутствие слепых зон. От башни к башне часовые могли всё видеть и в случае чего всё простреливать.
Сегодня территория кремля в 22,7 гектара — самая большая в Европе территория крепости, доступная для посещения всех людей. Туристы иногда говорят, что в нашем кремле, пожалуй, можно потеряться.
Кроме того, Нижегородский кремль среди крепостей в Европе имеет самый длинный боевой ход — его протяжённость составляет 2 км 113 метров.
Леонардо ни при чём.
Светлана Высоцкая рассказывает, что иногда, услышав об уникальности Нижегородского кремля, гости города шутят: мол, хорошо, что в Нижний когда-то прислали Пьетро Франческо. А могли бы и Леонардо да Винчи, но вряд ли бы он справился с такой масштабной задачей.
Но лет 15 назад экскурсоводы излагали версию: внутренние помещения круглых башен Нижегородского кремля были построены согласно трактату Леонардо да Винчи «О казематах». Якобы об этом говорят винтовые крутые лестницы, овальные камеры (комнаты).
Эту версию опроверг доктор исторических наук, директор Центра изучения истории фортификации (ЦИИФ) Константин Носов. На лекции, посвящённой Нижегородскому кремлю, год назад Носов сообщил, что от Леонардо да Винчи не осталось ни одной работы об архитектуре. Даже в замке Сфорца в Милане он поработал как инженер.
Однако сохранились трактаты менее известных итальянских архитекторов, которые развивали тему обороны и фортификации. В итоге к концу XV века они додумались до конструкции бастиона. Это пятигранная башня, из которой на пять углов и сторон можно было обстреливать окрестность. Вершиной оборонной мысли стало строительство небольших замков или крепостей, от которых на четыре стороны шли небольшие каменные мостики, упиравшиеся каждый в свой бастион. Это делало крепость неприступной.
По задумке Пьетро Франческо был свой бастион и в Нижегородском кремле — рядом с Дмитриевской башней. За счёт этого в том числе в оборонном смысле наш кремль был передовой крепостью своего времени. Но бастион не сохранился до наших дней — его разобрали в конце XVIII века.
По данным Константина Носова, только в Нижегородском кремле были и свои дымоходы. «Если войти в Никольскую башню по мостику, то слева и справа можно увидеть печуры — глубокие ниши бойниц, — уточняет Светлана Высоцкая. — Чтобы стрельцы не задохнулись пороховыми газами в этой глубине, Пьетро Франческо над каждой бойницей на всех ярусах устроил дымоход, или, говоря современным языком, вентиляцию. Они были во всех башнях».