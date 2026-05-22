Хабаровский бизнесмен судится с мэрией за право оставить рекламный билборд

История тянется с 2016 года, когда предприниматель заключил с Департаментом договор и получил место под рекламную конструкцию. Всё работало почти десять лет, пока в ноябре 2025 года чиновники не прислали уведомление о нарушениях. Претензии касались внешнего вида перетяжки: внутренние элементы проржавели и не покрашены, опорные стойки обклеены объявлениями, а на конструкции появилось граффити. Срок на устранение дали до 18 марта 2026 года.