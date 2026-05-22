Хабаровский бизнесмен судится с мэрией за право оставить рекламный билборд

Арбитражный суд Хабаровского края принял к производству иск индивидуального предпринимателя, который не согласился с решением Департамента муниципальной собственности администрации Хабаровска. Чиновники аннулировали разрешение на рекламную перетяжку и потребовали её демонтировать — бизнесмен же, в свою очередь, считает, что с ним обошлись несправедливо.
История тянется с 2016 года, когда предприниматель заключил с Департаментом договор и получил место под рекламную конструкцию. Всё работало почти десять лет, пока в ноябре 2025 года чиновники не прислали уведомление о нарушениях. Претензии касались внешнего вида перетяжки: внутренние элементы проржавели и не покрашены, опорные стойки обклеены объявлениями, а на конструкции появилось граффити. Срок на устранение дали до 18 марта 2026 года.
Предприниматель утверждает, что исполнить требования в срок было невозможно по погодным условиям. Однако 2 апреля он всё же привёл конструкцию в порядок и зафиксировал это фотоотчётом. Но Департамент к тому моменту уже принял решение: 14 апреля уведомил об отказе от договора, а 30 апреля аннулировал разрешение и выдал предписание о демонтаже.
Теперь бизнесмен оспаривает действия муниципальных чиновников в суде. Арбитражу предстоит проверить законность решения Департамента и понять, можно ли отзывать разрешение, если нарушения уже устранены, пусть и с небольшим опозданием. Исход дела может стать важным прецедентом для всех хабаровских владельцев рекламных конструкций.