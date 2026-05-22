Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В российских школах внедрят трехуровневую систему оценки поведения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Минпросвещения РФ с нового учебного года внедрит трехуровневую систему оценки поведения школьников.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Минпросвещения РФ с нового учебного года внедрит трехуровневую систему оценки поведения школьников.

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава ведомства Сергей Кравцов: «С нового учебного года мы внедряем понятную трехуровневую систему: образцовое, допустимое и недопустимое поведение».

По словам министра, для советников директоров по воспитанию оценка поведения станет важным маркером, который будет помогать объективно оценивать динамику, выявлять зоны риска и своевременно корректировать воспитательную работу.

Напомним, с 1 сентября 2025 года в ряде школ Новгородской, Ярославской, Тульской областей, Луганской Народной Республики, Чечни и Мордовии началась апробация данной системы.