В российских школах внедрят трехуровневую систему оценки поведения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Минпросвещения РФ с нового учебного года внедрит трехуровневую систему оценки поведения школьников.
Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава ведомства Сергей Кравцов: «С нового учебного года мы внедряем понятную трехуровневую систему: образцовое, допустимое и недопустимое поведение».
По словам министра, для советников директоров по воспитанию оценка поведения станет важным маркером, который будет помогать объективно оценивать динамику, выявлять зоны риска и своевременно корректировать воспитательную работу.
Напомним, с 1 сентября 2025 года в ряде школ Новгородской, Ярославской, Тульской областей, Луганской Народной Республики, Чечни и Мордовии началась апробация данной системы.