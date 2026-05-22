В Омске на перекрёстке Дианова и Дергачёва запретят левый поворот

Совершать его смогут только автобусы.

Источник: Om1 Омск

На Левом берегу изменят схему проезда перекрёстка улиц Дианова и Дергачёва. Власти решили запретить левый поворот для большинства автомобилей из-за высокой загруженности участка.

Как сообщили в городском департаменте транспорта, изменения коснутся транспорта, который движется по Дианова со стороны Лукашевича. Левый поворот на улицу Дергачёва сохранят только для автобусов.

В мэрии пояснили, что на перекрёстке установят новые дорожные знаки, демонтируют дополнительные секции светофоров и скорректируют режим работы светофорного объекта.

«Это позволит повысить пропускную способность улицы Дианова не только при движении от Лукашевича, но и при движении от 2-й Солнечной, и, как следствие, сократить время проезда транспорта через перекрёсток», — сообщили в департаменте транспорта.

В качестве альтернативного маршрута автомобилистам рекомендуют использовать Лесной проезд, улицу Волгоградскую и её дублёр.