Отказывается сидеть и плачет: красноярские полицейские проверили перевозку детей в авто

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Советском районе сотрудники полка ДПС провели утренний рейд «Детское удерживающее устройство». Проверяли, как водители перевозят детей и используют ли автокресла по правилам.

Источник: НИА Красноярск

Инспекторы останавливали машины и обращали внимание не только на наличие детского кресла, но и на то, правильно ли оно установлено и подходит ли ребенку по возрасту, росту и весу. Всего за час проверили более 30 автомобилей с детьми в салоне.

В одном из случаев нарушение все же выявили: автокресло в машине было, но ребенок в нем не находился. Водитель объяснил это тем, что ребенок отказывается сидеть в удерживающем устройстве и плачет. Однако инспекторы напомнили, что это не освобождает от ответственности, и составили административный материал. Штраф 5 тысяч рублей.

В ДПС подчеркивают, что даже короткая поездка без автокресла может закончиться трагедией, поэтому правила перевозки детей должны соблюдаться всегда без исключений.

