Бедность и социальное неравенство: в каких регионах ситуация хуже всего?

В 2025 году по Казахстану глубина бедности составила 0,8%, острота бедности — 0,2%. Оба показателя остались на уровне 2024 года. При этом показатели доходного неравенства снизились: коэффициент Джини уменьшился с 0,296 до 0,291, коэффициент фондов — с 6,20 до 5,98 раза. На страновом уровне это означает сохранение тяжести бедности при небольшом сокращении разрыва в доходах между группами населения.
Начнем с того, что поясним понятным языком, что вообще означают эти понятия и коэффициенты.
• Глубина бедности показывает, насколько в среднем доходы бедного населения отстают от прожиточного минимума. Показатель отражает именно тяжесть нехватки доходов. Чем выше значение, тем сильнее ситуация в бедных семьях не дотягивают до минимально приемлемого уровня жизни.
• Острота бедности показывает степень неравномерности внутри самой бедной части населения. Если у одних доходы лишь немного ниже прожиточного минимума, а у других — значительно ниже, показатель будет выше. Таким образом, острота бедности отражает концентрацию наиболее тяжелой бедности, и чем показатель выше, тем хуже.
• Коэффициент Джини показывает уровень общего неравенства в распределении доходов населения. Чем ближе показатель к нулю, тем более равномерно распределены доходы. Рост коэффициента означает усиление имущественного расслоения и увеличение разрыва между группами населения по уровню доходов.
• Коэффициент фондов показывает, во сколько раз средние доходы 10% наиболее обеспеченного населения превышают доходы 10% наименее обеспеченного населения. Чем выше показатель, тем сильнее разрыв между богатыми и бедными.
А теперь посмотрим ситуацию по регионам. Спойлер: разрыв очень ощутимый.
Наиболее сложная ситуация в 2025 году сложилась в Улытауской области. Здесь зафиксированы максимальные глубина бедности — 1,6% и острота бедности — 0,7%. По сравнению с 2024 годом глубина бедности выросла на 0,6 п. п., острота — на 0,4 п. п. При этом коэффициент Джини снизился с 0,314 до 0,308, коэффициент фондов — с 6,9 до 6,75 раза, однако регион все равно остался среди территорий с высоким доходным расслоением. Улытауская область в 2025 году стала главным проблемным регионом по совокупности показателей бедности.
Мангистауская область заняла вторую позицию по глубине бедности: показатель вырос с 1,1% до 1,3%. Острота бедности увеличилась с 0,2% до 0,4%. При этом регион сохранил самый низкий по РК коэффициент Джини — 0,173 и самый низкий коэффициент фондов — 3,08 раза. По сравнению с 2024 годом оба показателя неравенства немного выросли, но остались минимальными по стране. Это указывает на более тяжелую, чем в среднем по стране, бедность при сравнительно небольшом общем разрыве доходов.
Абайская область в 2025 году также осталась среди регионов с высокой глубиной бедности — 1,2%, хотя в 2024 году показатель был заметно выше — 1,6%. Острота бедности снизилась с 0,5% до 0,3%. Одновременно коэффициент Джини немного вырос с 0,28 до 0,282, коэффициент фондов — с 5,31 до 5,35 раза. Таким образом, в регионе снизилась тяжесть бедности, но доходное расслоение слегка усилилось.
В Жетысуской и Туркестанской областях глубина бедности в 2025 году составила по 1,1%. В Жетысуской области показатель не изменился относительно 2024 года, острота также осталась на уровне 0,3%. Коэффициент Джини вырос с 0,288 до 0,291, коэффициент фондов снизился с 6,37 до 5,96 раза. В Туркестанской области глубина также осталась на уровне 1,1%, острота снизилась с 0,3% до 0,2%, коэффициент Джини уменьшился с 0,214 до 0,203, коэффициент фондов — с 3,76 до 3,56 раза.
Отдельно выделяются Павлодарская и Карагандинская области. В 2025 году Павлодарская область стала лидером со знаком минус по доходному неравенству: коэффициент Джини вырос с 0,311 до 0,331, коэффициент фондов — с 6,46 до 7,58 раза. Глубина бедности при этом осталась на уровне 0,7%, острота выросла с 0,1% до 0,2%. В Карагандинской области ухудшение затронуло все показатели: глубина бедности выросла с 0,5% до 0,8%, острота — с 0,1% до 0,3%, коэффициент Джини — с 0,299 до 0,317, коэффициент фондов — с 6,45 до 7,31 раза.
Теперь посмотрим на мегаполисы страны.
В Алматы глубина и острота бедности в 2025 году остались на уровне 2024 года: 0,7% и 0,2% соответственно. При этом неравенство заметно снизилось: коэффициент Джини уменьшился с 0,315 до 0,289, коэффициент фондов — с 7,27 до 6,32 раза.
В Астане глубина бедности выросла с 0,5% до 0,6%, острота — с 0,1% до 0,2%, однако коэффициент Джини, как и в Алматы, снизился с 0,304 до 0,291, коэффициент фондов — с 6,63 до 5,8 раза.
В Шымкенте глубина бедности сократилась с 1,6% до 1,1%, острота бедности — с 0,6% до 0,4%. Улучшение заметное, однако город все еще входит в группу территорий с повышенной тяжестью бедности. Коэффициент Джини вырос с 0,2 до 0,211, коэффициент фондов при этом снизился с 3,75 до 3,69 раза.
Самые низкие значения глубины бедности в 2025 году зафиксированы в Атырауской и Жамбылской областях — по 0,3%. В Атырауской области острота осталась нулевой, коэффициент Джини вырос с 0,218 до 0,228, коэффициент фондов — с 3,71 до 3,82 раза. В Жамбылской области глубина бедности осталась на уровне 0,3%, острота снизилась с 0,1% до нуля, коэффициент Джини уменьшился с 0,256 до 0,234, коэффициент фондов — с 4,56 до 4,17 раза.
Заметим: в 2024 году картина была иной по нескольким ключевым позициям. Максимальная глубина бедности тогда наблюдалась в Абайской области и Шымкенте — по 1,6%, а в 2025 году лидерство перешло к Улытауской области. Максимальная острота бедности в 2024 году была в Шымкенте — 0,6%, тогда как в 2025 году максимум пришелся на Улытаускую область — 0,7%. По неравенству в 2024 году среди лидеров в плохом смысле были Алматы, Астана, Улытауская и Павлодарская области, а в 2025 году наиболее выраженное расслоение сосредоточилось в Павлодарской, Карагандинской и Улытауской областях.
Детали — в таблицах за 2025 и 2024 годы, многолетняя динамика приведена в графиках.
Посмотрим, что означают подобные показатели в сравнении с мировыми данными. Сразу скажем: не все коэффициенты легко сравнимы между странами, хотя некоторые — более-менее можно сопоставить.
Для коэффициента Джини существуют относительно понятные международные ориентиры. Обычно значения определяются так:
• ниже 0,3 — низкое неравенство;
• 0,3−0,4 — умеренное;
• выше 0,4 — высокое;
• выше 0,5 — очень высокое неравенство.
Скажем, в скандинавских странах показатель обычно ниже 0,3, тогда как в ряде стран Латинской Америки и Южной Африки он превышает 0,45−0,6.
На этом фоне Казахстан с коэффициентом Джини 0,291 в 2025 году находится ближе к группе стран с относительно умеренным или даже сравнительно низким уровнем доходного неравенства. Формально показатель выглядит благополучнее, чем у многих развивающихся экономик. Хотя разница по регионам, очевидно, показывает неравномерность ситуации.
Коэффициент фондов в мире унифицирован значительно слабее: для него нет даже относительно «закрепленных» международных норм, как для Джини. Однако в целом можно обозначить следующее:
• около 4−6 раз — обычно считается умеренным разрывом;
• выше 8−10 раз — уже высоким;
• в странах с сильным расслоением показатель может превышать 15−20 раз.
Соответственно, казахстанский уровень 5,98 раза в 2025 году находится ближе к умеренному диапазону. Однако отдельные регионы — например, Павлодарская область с 7,58 раза и Карагандинская область с 7,31 раза — уже приближаются к зоне повышенного расслоения.
Важно учитывать еще один момент: международные сравнения бедности крайне чувствительны к методологии. Даже коэффициент Джини может заметно различаться в зависимости от того, используются ли доходы или потребление, учитываются ли налоги и трансферты, как именно формируются выборки домохозяйств