Волгоградский предприниматель заплатит 110 тыс. рублей за шеврон с Винни-Пухом

Киностудия «Союзмультфильм» усмотрела в шевроне с Винни-Пухом, который продавался в торговой точке.

Киностудия «Союзмультфильм» усмотрела в шевроне с Винни-Пухом, который продавался в торговой точке в Калаче-на-Дону в Волгоградской области, нарушение исключительных прав и потребовала компенсацию. В итоге предпринимателю, который торговал таким товаром, предстоит заплатить 110 тысяч рублей.

Как сообщили в арбитражном суде Волгоградской области, юридическое лицо и индивидуальный предприниматель заключили мировое соглашение.

Установлено, что контрольная закупка контрафактного шеврона с Винни-Пухом была совершена в ноябре 2025 года. При этом АО «Киностудия “Союзмультфильм” и ООО “Союзмультфильм” не давали разрешения предпринимателю на использование принадлежащих им исключительных прав.

Отметим, что компания регулярно «зарабатывает» на таких предпринимателях, которые используют сказочных персонажей в коммерческих целях. Так, в производстве арбитража находятся ряд исков о взыскании компенсаций за Чебурашку.

