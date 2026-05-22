Фигуристы Елизавета Туктамышева и Петр Гуменник подтвердили свой роман

Фигуристы Елизавета Туктамышева и Петр Гуменник долго скрывали, что их связывает нечто большее, чем дружба. Сейчас спортсмены подтвердили слухи о своих отношениях. Они начали публиковать на своих страницах в социальных сетях фотографии с их совместного путешествия по Америке.

— Так и живем, — подписала одну из публикаций в соцсетях Елизавета Туктамышева.

Подписчики фигуристов остались в восторге от этой новости: «Ну все, спасибо, мы успокоились!», «Петр Первый и императрица! Ну какие же хорошие», «Вот он — эффект взрыва. Стоило ожиданий», — написали пользователи.

Еще в феврале в Сети заподозрили, что Елизавета Туктамышева и Петр Гуменник встречаются. После выступления на Олимпиаде-2026 Гуменник отправился гулять по Милану, предположительно, в компании Туктамышевой, которая приехала на Игры в качестве корреспондента.

Мать Петра Гуменника Елена назвала своего сына «аскетичным человеком», который не привязан к деньгам и довольствуется минимумом. По ее словам, спортсмен живет в квартире-студии, где «буквально минимум вещей». Она предположила, что его будущей жене будет тяжело.